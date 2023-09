Глава МИД Эстонии возмущается приглашением россиян и белорусов на вручение Нобелевской премии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна резко возмутился приглашению представителей РФ и Беларуси на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в Стокгольме.

Об этом эстонский министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Мы были едины в изоляции россиян и белорусов на международной арене, но в Москве и Минске все еще существует определенная надежда на дружелюбие Запада. Мы должны оставить эту ошибку в прошлом", – отметил он.

Тсахкна подчеркнул, что ни один российский или белорусский чиновник не должен быть приглашен на вручение Нобелевской премии.

We have been united in isolating Russians & Belarusians from the international arena but there is still level of hope in Moscow & Minsk for a friendly call from the west.

We need to leave that mistake in the past.



No official from these countries should be invited to @NobelPrize