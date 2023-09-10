Топ-генерал США вважає, що погода залишає Україні ще 30-45 днів для активного наступу

Найвищий військовий посадовець США Марк Міллі вважає, що в України є ще приблизно півтора місяці на активне ведення бойових дій, доки осіння погода створить несприятливі умови.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у коментарі BBC.

Коментуючи український контрнаступ, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США сказав, що підбивати його підсумки ще рано, тому що в України залишається ще місяць-півтора часу на активні дії до настання дощів та холодів.

"Ще є раціональний запас часу, можливо 30-35 днів, коли погода сприятлива для ведення бойових дій. Тож українці ще не зазнали невдачі, ця битва ще не програна, вони ще не закінчили бойову фазу того, що намагаються зробити. Тому побачимо, поки рано прогнозувати, як це скінчиться", – сказав Марк Міллі.

Він додав, що українські сили досягли принаймні часткових успіхів у реалізації задуму і стабільно просуваються вглиб оборонних ліній росіян.

Начальник штабу оборони Британії, адмірал Тоні Радакін зі свого боку нагадав, що Україна повернула під контроль вже 50% території, яку захопила Росія після повномасштабного вторгнення.

Тим часом очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що український контрнаступ триватиме і після погіршення погоди, незважаючи на те, що воювати стане важче.

Нагадаємо, днями розвідка Британії повідомила, що росіяни скоріш за все почали перекидати під Роботине додаткові сили, що зменшить наступальні можливості РФ на інших ділянках фронту.

У розвідувальному управлінні Пентагону вважають реалістичним прорив Україною решти ліній оборони РФ до кінця року.