Поблизу узбережжя іспанських Канарських островів врятували човен, який перевозив мігрантів; щонайменше 14 людей загинули.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційні дані, передає "Європейська правда".

Як зазначається, на човні перебували близько 100 людей. Спершу, за даними рятувальної служби, на борту було виявлено від 8 до 10 тіл, а 6 осіб у важкому стані було доставлено вертольотом до лікарні. ​

Водночас пізніше стало відомо про 14 загиблих мігрантів.

25 листопада стало відомо, що за один день на іспанський острів Ель-Ієрро прибули понад 1900 мігрантів, що стало історичним рекордом.

Попередній рекорд було встановлено 14 листопада, коли на острови Ель-Ієрро, Гран-Канарія та Тенерифе прибуло 1580 осіб.