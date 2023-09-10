Топ-генерал США считает, что погода оставляет Украине еще 30-45 дней для активного наступления

Высший военный чиновник США Марк Милли считает, что у Украины есть еще примерно полтора месяца на активное ведение боевых действий, пока осенняя погода создаст неблагоприятные условия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии BBC.

Комментируя украинское контрнаступление, председатель Объединенного комитета начальников штабов США сказал, что подводить его итоги еще рано, потому что у Украины остается еще месяц-полтора времени на активные действия до наступления дождей и холодов.

"Еще есть рациональный запас времени, возможно 30-35 дней, когда погода благоприятна для ведения боевых действий. Поэтому украинцы еще не потерпели неудачу, эта битва еще не проиграна, они еще не закончили боевую фазу того, что пытаются сделать. Посмотрим, пока рано прогнозировать, как это закончится", – сказал Марк Милли.

Он добавил, что украинские силы достигли по крайней мере частичных успехов в реализации замысла и стабильно продвигаются вглубь оборонительных линий россиян.

Начальник штаба обороны Британии, адмирал Тони Радакин со своей стороны напомнил, что Украина вернула под контроль уже 50% территории, которую захватила Россия после полномасштабного вторжения.

Между тем глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинское контрнаступление будет продолжаться и после ухудшения погоды, несмотря на то, что воевать станет труднее.

Напомним, на днях разведка Британии сообщила, что россияне скорее всего начали перебрасывать под Роботино дополнительные силы, что уменьшит наступательные возможности РФ на других участках фронта.

В разведывательном управлении Пентагона считают реалистичным прорыв Украиной остальных линий обороны РФ до конца года.