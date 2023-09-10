Двоє іноземних волонтерів загинули в Україні внаслідок обстрілів

Внаслідок російських обстрілів в Україні загинули іспанський та канадський волонтери.

Як пише "Європейська правда", про це інформує Reuters, посилаючись на іспанську та українську владу.

Про загибель гуманітарної працівниці з Іспанії під час саміту G20 повідомив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес, який не вказав її імені.

"На жаль, я можу підтвердити, що ракета влучила в автомобіль, в якому їхала наша громадянка, яка працювала в гуманітарній неурядовій організації в Україні. Ми маємо усне підтвердження її загибелі", – заявив Альбарес.

Канадський гуманітарний працівник загинув під час обстрілу в суботу у місті Часів Ярі в Донецькій області на сході України. Як повідомляє організація Road2Relief ("Дорога допомоги"), мова йде про волонтера Ентоні "Тонко" Ігната.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Road to Relief (@road2relief_ua)

Зазначають, що у суботу вранці четверо членів команди Road2Relief по дорозі до Бахмута потрапили під російський обстріл. В результаті атаки німецький медичний волонтер Рубен Мавік та шведський волонтер Йохан Матіас Тир отримали важкі осколкові поранення та опіки.

Як йдеться у повідомленні організації, четвертою постраждалою була іспанська волонтерка і директорка Road2Relief Емма Ігуаль, стан якої невідомий. За даними El Pais, загинула саме вона.

Раніше міністерство закордонних справ Великої Британії підтвердило загибель 22-річношго Семюеля Ньюї в боях на сході України, де він воював на боці українських військових.

Востаннє публічно про загибель британського громадянина в боях в Україні повідомлялось у лютому цього року.