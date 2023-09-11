Британія: РФ цілила "Калібрами" у цивільне вантажне судно в українському порту на День незалежності

Британія заявила, що Росія 24 серпня спробувала поцілити крилатими ракетами в іноземне цивільне вантажне судно, що стояло в одному з чорноморських портів України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Британії Ріші Сунака під час виступу у парламенті, транскрипт якого опублікувала пресслужба уряду; також про це йдеться в окремому комюніке МЗС Британії.

Заява прем’єра пролунала, коли він розповідав британським депутатам про поїздку на саміт G20 у Нью-Делі.

Ріші Сунак акцентував, що Росія лише за один місяць своїми атаками на українські порти і місця зберігання зерна знищила близько 270 тисяч тонн збіжжя.

"Завдяки розсекреченим розвіданим нам відомо, що російські військові цілили у цивільне вантажне судно у Чорному морі багатьма ракетами під час атаки 24 серпня, демонструючи, у якому відчайдушному становищі Путін", – заявив прем’єр.

"Ми використовуємо свої розвіддані, системи спостереження та розвідки, щоб стежити за діями Росії у Чорному морі, щоби ми могли заявити про це, якщо побачимо, що вони готують нові атаки на цивільні судна чи інфраструктуру, і визначити виконавця, якщо ці атаки стануться", – додав Сунак.

В комюніке МЗС наводять більше деталей, зазначаючи, що тоді українська ППО успішно збила атакуючі ракети, включно з двома "Калібрами", запущеними з носія у Чорному морі.

"Розвіддані свідчать, що запланованою ціллю було вантажне судно під прапором Ліберії, що стояло у порту (якому саме, не уточнюють – Ред.). Ця атака сталася після попереджень США, що російські військові можуть почати атакувати цивільні судна у Чорному морі. Завдяки українській ППО атака на цивільне судно не вдалася, жоден з "Калібрів" не досягнув цілі", – зазначають у заяві.

МЗС Британії зауважує, що через російські атаки знищено вже більше зерна, ніж те, що Москва обіцяла надати країнам Африки, та що через вихід РФ із Чорноморської зернової ініціативи на глобальні ринки може не потрапити близько 24 млн тонн українського продовольства.

Раніше британська розвідка констатувала, що альтернативні маршрути для експорту українського зерна навряд чи зможуть компенсувати експорт через Чорне море.

Нагадаємо, учасники саміту G20 закликали відновити "зернову угоду", проте у компромісному комюніке саміту уникли згадки Росії як країни-агресора.