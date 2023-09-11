Британия: РФ целилась "Калибрами" в гражданское судно в украинском порту на День независимости

Великобритания заявила, что Россия 24 августа попыталась попасть крылатыми ракетами в иностранное гражданское грузовое судно, стоявшее в одном из черноморских портов Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунака во время выступления в парламенте, транскрипт которого опубликовала пресс-служба правительства; также об этом говорится в отдельном коммюнике МИД Великобритании.

Заявление премьера прозвучало, когда он рассказывал британским депутатам о поездке на саммит G20 в Нью-Дели.

Риши Сунак заявил, что Россия только за один месяц своими атаками на украинские порты и места хранения зерна уничтожила около 270 тысяч тонн зерна.

"Благодаря рассекреченным разведанным нам известно, что российские военные целились в гражданское грузовое судно в Черном море многими ракетами во время атаки 24 августа, демонстрируя, в каком отчаянном положении Путин", – заявил премьер.

"Мы используем свои разведданные, системы наблюдения и разведки, чтобы следить за действиями России в Черном море, чтобы мы могли заявить об этом, если увидим, что они готовят новые атаки на гражданские суда или инфраструктуру, и определить исполнителя, если эти атаки произойдут", – добавил Сунак.

В коммюнике МИД приводят больше деталей, отмечая, что тогда украинская ПВО успешно сбила атакующие ракеты, включая две "Калибры", запущенные с носителя в Черном море.

"Разведданные свидетельствуют, что запланированной целью было грузовое судно под флагом Либерии, стоявшее в порту (каком именно, не уточняют – Ред.). Эта атака произошла после предупреждений США, что российские военные могут начать атаковать гражданские суда в Черном море. Благодаря украинской ПВО атака на гражданское судно не удалась, ни один из "Калибров" не достиг цели", – отмечается в заявлении.

МИД Великобритании отмечает, что из-за российских атак уничтожено уже больше зерна, чем то, что Москва обещала предоставить странам Африки, и что из-за выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы на глобальные рынки в течение следующего года может не попасть около 24 млн тонн украинского продовольствия.

Ранее британская разведка констатировала, что альтернативные маршруты для экспорта украинского зерна вряд ли смогут компенсировать экспорт через Черное море.

Напомним, участники саммита G20 призвали восстановить "зерновое соглашение", однако в компромиссном коммюнике саммита избежали упоминания России как страны-агрессора.