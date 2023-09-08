Британія готує саміт країн, які потерпають від високих цін на продукти через розв’язану РФ війну

Британія планує прийняти у себе зустріч лідерів країн, які найбільше постраждали від зростання цін на продукти внаслідок нападу Росії на Україну і блокади експорту українських зернових.

Як інформує Bloomberg, пише "Європейська правда", про це заявив прем’єр Ріші Сунак.

Саміт планують на 20 листопада у Британії за участю представників урядів країн, неурядових організацій та бізнесу з метою "допомогти вразливим людям та економіці". Співорганізаторами з-поміж держав є також ОАЕ та Сомалі.

Як зауважують, питання стало ще більш нагальним після того, як зустріч президента Туреччини з Владіміром Путіним не допомогла повернути Кремль до так званої "зернової угоди", і обсяги майбутнього експорту з України залишаються під питанням.

В офісі прем’єра також підтвердили, що Британія здійснює спостережно-розвідувальні польоти у Чорному морі з метою "стримати Росію від протиправних ударів по цивільних суднах, що транспортують зерно".

В уряді Британії кажуть, що російські удари з липня пошкодили або цілковито зруйнували щонайменше 26 об’єктів цивільної портової інфраструктури, складів, силосів та елеваторів, що зменшило експортні спроможності України приблизно на третину.

Речник Ріші Сунака заявив, що той скористається "будь-якою нагодою" на саміті G20 донести до глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова, що розв’язана Росією війна завдає великих проблем у всьому світі.

Також повідомляли, що на зустрічі з лідером Індії Ріші Сунак закликатиме його вплинути на РФ у питанні війни проти України.