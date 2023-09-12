ЗМІ: Посланець Ватикану відвідає Пекін для "мирних переговорів" про Україну 

Папський посланець кардинал Маттео Дзуппі у вівторок вирушить до Пекіна з дипломатичною метою сприяти припиненню війни в Україні.

Про це повідомила італійська газета La Repubblica, пише "Європейська правда".

Кардинал Дзуппі, ймовірно, зустрінеться в середу з "найвищими інституційними лідерами", в тому числі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цяном, зазначила газета.

Посланець Папи вже відвідав Київ і Москву в червні, а наступного місяця вирушив до Вашингтона в рамках зусиль Ватикану з досягнення миру між Україною і Росією.

Зокрема, президент США Джо Байден зустрівся з Дзуппі у Вашингтоні для проведення "переговорів про мир".

4 липня Маттео Дзуппі заявив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".