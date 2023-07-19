Байден обговорив з посланцем Ватикану повернення викрадених РФ українських дітей

Президент Джо Байден зустрівся з кардиналом Ватикану Маттео Дзуппі, призначеним Папою Римським для проведення "переговорів про мир" з Україною та Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив Білий дім.

Зазначається, що вони обговорили зусилля Святого Престолу з надання гуманітарної допомоги для подолання "масштабних страждань, спричинених російською агресією в Україні, що триває, а також зусилля Ватикану щодо повернення примусово депортованих українських дітей".

"Президент Байден поділився своїми побажаннями Папі Франциску продовжувати служіння та глобальне лідерство і привітав нещодавнє призначення американського архиєпископа кардиналом", – йдеться у повідомленні Білого дому.

Напередодні повідомлялося, що посланець Папи Римського поїде до США з "місією сприяння миру в Україні".

Як відомо, на початку червня Маттео Дзуппі відвідував Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, а наприкінці місяця перебував із візитом у Москві. Там зокрема він зустрівся із дитячим омбудсменом РФ Марією Львовою-Бєловою, яку звинувачують у примусовій депортації українських дітей.

4 липня Маттео Дзуппі заявив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

Детальніше про роль Папи Римського у врегулюванні російсько-української війни дивіться у відеоблозі "Європейської правди".