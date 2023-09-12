Германия продолжает покупать российскую нефть через Индию: импорт оттуда вырос в 12 раз

Данные Федерального статистического управления свидетельствуют о том, что Германия продолжает импортировать большое количество российской нефти через Индию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Импорт нефтепродуктов в Германию из Индии увеличился более чем в двенадцать раз за первые семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным ООН, Индия, в свою очередь, закупает большие объемы сырой нефти из России.

Импорт из Индии "в основном состоял из газойлей, которые используются для производства дизельного или печного топлива", пояснили статисты. Индия производит эти газойли из сырой нефти, которую страна закупает в больших количествах у России с начала войны.

Из-за войны Германия прекратила прямой импорт нефти из России. Западные государства также ввели ограничение цены на российскую нефть, которое они хотят обеспечить на международном уровне, используя свою рыночную власть в судоходном и страховом секторах.

Как сообщалось, Чехия использует все больше российской нефти – в первой половине этого года доля нефти, импортируемой из российского нефтепровода "Дружба", составляла около 65%, по сравнению с 56% в прошлом году.

Также сообщалось, что страны "Группы семи" и их союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что большая ее часть торгуется выше установленного лимита из-за роста мировых цен на нефть.