ЗМІ: Уряд Швеції вивчить можливу передачу України винищувачів Gripen

Уряд Швеції може вже в четвер дати доручення Збройним силам країни оцінити умови передачі Україні винищувачів Gripen.

Як пише "Європейська правда", про це з джерел стало відомо Sveriges Radio Ekot.

Серед іншого, уряд хоче, щоб було проведено розслідування того, як передача літаків впливає на обороноздатність Швеції і як швидко країна може отримати нові літаки на заміну.

За інформацією радіо, Збройні сили Швеції мають надати свою відповідь у листопаді, і тоді уряд зможе вирішити, чи варто відправляти Gripen в Україну.

Київ зацікавлений в отриманні дивізії чисельністю від 16 до 18 Gripen.

Як повідомлялося, голова найбільшої опозиційної Соціал-демократичної партії Швеції, колишня прем’єрка Магдалена Андерссон закликала уряд схвалити надання Україні шведських винищувачів Gripen.

Однак вона зазначила, що умовою для надання Україні Gripen мав би бути вступ Швеції в НАТО.

Українські льотчики вже почали участь в ознайомчому навчанні на шведських винищувачах, а під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції обговорювалось їхнє надання.

Згодом прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон заявив, що його країна сама потребує винищувачів Gripen, зазначивши, що планів їх передання Україні поки немає.