Прем’єр Румунії: Міністр оборони має застереження щодо передачі Patriot Україні

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи можливість надання Україні системи проти повітряної оборони Patriot, заявив, що міністр оборони Анджел Тилвар має серйозні застереження щодо цього.

Його заяву наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Чолаку розповів, що наразі не обговорював з президентом країни Клаусом Йоганнісом можливість надання Україні Patriot, однак мав розмову з очільником Міноборони, який не дуже прихильний до цієї ідеї.

"Міністр оборони дуже не хоче віддавати цю систему, одну з систем, які мають бути передані Україні", – вказав Чолаку.

Реклама:

Він додав, що таке рішення має ухвалювати Вища рада національної оборони (CSAT).

"Я твердо переконаний, що ми приймемо наймудріше рішення, що стосується Румунії, перш за все, хороше", – зазначив Чолаку.

Як відомо, президент Клаус Йоганніс заявив із Білого дому, де він перебував, що Румунія може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot.

Хоча Румунія сьогодні експлуатує лише одну батарею Patriot, Йоганніс сказав, що йдеться про іншу батарею, яка майже готова до використання.

Після прохань президента України Володимира Зеленського уряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.

Німеччина пообіцяла надати додаткову батарею Patriot, а Іспанія заявила, що поставить зенітні ракети до цих ЗРК. За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, Україна вже отримала ці ракети.