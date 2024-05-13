Президент Литви про заміну Шойгу в РФ: Це робиться для продовження війни проти України

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що рішення кремлівського очільника Владіміра Путіна змінити міністра оборони Сергєя Шойгу пов’язано з бажанням російського режиму продовжувати загарбницьку війну проти України.

Заяву Науседи наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Литовський президент переконаний, що заміна Шойгу на Андрєя Бєлоусова розрахована на внутрішню російську аудиторію.

"Я настільки не вірю в цей режим, що не вірю і в їхню мотивацію, їхні рішення. Все це робиться для внутрішнього ринку, все це робиться для продовження цієї війни і давайте не будемо плекати ілюзій, що Путін готовий до якихось мирних перемовин", – зазначив Науседа.

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Він підкреслив, що немає іншого способу зупинити російську агресію, крім як ефективно і швидко надавати допомогу Україні.

Раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс вказав, що новий очільник російського Міноборони Бєлоусов стане черговою "маріонеткою" Путіна.

Путін замінив Шойгу на Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії 12 травня. Водночас Шойгу обійме посаду секретаря Ради безпеки замість Ніколая Патрушева.