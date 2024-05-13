На виборах в Каталонії сепаратистські сили втратили більшість

На регіональних виборах в іспанській Каталонії чотири партії, які виступають за відокремлення автономії, ризикують втратити владу, тоді як Соціалістична партія показала свій найкращий результат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Згідно з майже завершеним підрахунком бюлетенів, сепаратистські сили отримати 61 місце. Це менше ключової цифри в 68 місць, необхідних для більшості в регіональному парламенті.

Соціалісти на чолі з колишнім міністром охорони здоров'я Іспанії Сальвадором Ільєю отримали найкращий результат на виборах у Каталонії, здобувши 42 місця, порівняно з 33 у 2021 році.

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"Каталонія вирішила відкрити нову еру. Каталонські виборці вирішили, що Соціалістична партія очолить цю нову еру, і я маю намір стати наступним главою Каталонії", – сказав Ілья.

Як зазначає агентство, соціалістам потрібно буде заручитися підтримкою інших партій, щоб Ілья зміг очолити регіональний уряд. Досягнення домовленостей найближчими днями, можливо, тижнями, буде ключовим для його формування.

Сепаратистський рух "Разом за Каталонію" (Junts), який очолює Карлес Пучдемон, здобув 35 місць, порівняно з 32 місцями три роки тому.

"Очолювана мною сила отримала хороший результат, ми є єдиною силою, що виступає за незалежність, яка збільшила кількість голосів і місць, і ми беремо на себе відповідальність, яка з цього випливає. Але цього недостатньо, щоб компенсувати втрати інших сепаратистських партій", – сказав Пучдемон.

Тепер єдиний спосіб, яким Пучдемон може утримати сепаратистів в уряді, буде залежати від примарної можливості угоди з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, яка гарантуватиме підтримку сепаратистами його національного уряду в Мадриді в обмін на те, що Ілья відповість тим самим сепаратистам в Барселоні.

Республіканська ліва партія Каталонії чинного регіонального президента Пере Арагонеса здобула 20 місць, тоді як після минулих виборів в неї було 33 місця.

Народна партія, яка є найбільшою партією в національному парламенті Іспанії, де вона очолює опозицію, з трьох місць піднялася до 15.

Ультраправа іспанська ультранаціоналістична партія Vox зберегла свої 11 місць, тоді як ультраліва партія Cup, що виступає за відокремлення, змогла зберегти чотири своїх крісла з дев’яти.

Нова ультраправа партія "Каталонський альянс", яка виступає проти нелегальної імміграції, а також проти іспанської держави, вперше увійде до парламенту з двома місцями.

Понад 3,1 мільйона людей взяли участь у голосуванні, явка склала 57%.

Останні опитування свідчать, що зараз найбільше каталонців турбує не незалежність, а руйнівна посуха.

За даними опитування, 50% каталонців виступають проти незалежності, тоді як 42% – за, тобто підтримка незалежності впала до рівня 2012 року.

Коли Пучдемон пішов у 2017 році, 49% виступали за незалежність, а 43% були проти.

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