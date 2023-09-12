Rheinmetall передал Украине мобильный полевой госпиталь

Немецкая оружейная компания Rheinmetall передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует компания на своем сайте.

Передача мобильного полевого госпиталя проходила в два этапа: сначала десять украинских солдат приняли участие в 14-дневном учебном курсе, чтобы научиться собирать, разбирать и эксплуатировать госпиталь. Затем состоялась его официальная передача Украине в определенном месте.

#Rheinmetall has supplied @Ukraine 🇺🇦 with a mobile #fieldhospital.

Just one year ago, in September 2022, the German ministry of #defence awarded Group subsidiary Rheinmetall Mobile Systeme GmbH the contract for the #hospital and related training support.… pic.twitter.com/TJQB56QFIt — Rheinmetall (@RheinmetallAG) September 12, 2023

Кроме полевого госпиталя, Rheinmetall также предоставил Украине необходимые транспортные средства. 20 контейнеров были доставлены к месту назначения десятью автопоездами с прицепами.

Украинских военных обучали в Германии. Половина из них уже имела медицинское образование, другая половина – предварительную техническую подготовку.

Ранее Минобороны Германии заключило контракт с дочерней компанией Rheinmetall RMS на поставку госпиталя и связанную с ним учебную поддержку. Стоимость заказа составляет около 9 млн евро.

Ранее правительство Германии поручило компании Rheinmetall поставить в Украину 40 боевых машин пехоты Marder.

Напомним, 30 августа немецкое правительство отчиталось о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине, где, в частности, речь шла о передаче одного полевого госпиталя.