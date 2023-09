Rheinmetall передал Украине мобильный полевой госпиталь

Немецкая оружейная компания Rheinmetall передала Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует компания на своем сайте.

Передача мобильного полевого госпиталя проходила в два этапа: сначала десять украинских солдат приняли участие в 14-дневном учебном курсе, чтобы научиться собирать, разбирать и эксплуатировать госпиталь. Затем состоялась его официальная передача Украине в определенном месте.

#Rheinmetall has supplied @Ukraine 🇺🇦 with a mobile #fieldhospital.

Just one year ago, in September 2022, the German ministry of #defence awarded Group subsidiary Rheinmetall Mobile Systeme GmbH the contract for the #hospital and related training support.… pic.twitter.com/TJQB56QFIt