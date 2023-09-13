РФ висловила демарш Азербайджану за його позицію щодо псевдовиборів

Росія висловила Азербайджану дипломатичний демарш через заяву МЗС країни про невизнання псевдовиборів, які країна-окупант провела 8-10 вересня на загарбаних територіях України.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в межах Східного економічного форуму, її слова наводить російське агентство ТАСС, пише "Європейська правда".

Захарова назвала оцінку Азербайджаном голосування на окупованих територіях "неприйнятною".

"Такі оцінки… не узгоджуються з союзницьким рівнем відносин між нашими країнами. Тому по дипломатичній лінії перед азербайджанською стороною було проведено демарш. Ми висловили все з цього приводу", – сказала Захарова.

Вона заявила, що "в Баку мають ставитися до питань територіальної цілісності нашої країни з тією самою повагою, на яку наші партнери розраховують уже з нашого боку, коли йдеться про територіальну цілісність Азербайджанської Республіки".

МЗС Азербайджану заявило, що будь-які вибори, що проводять на території України відповідно до Конституції і законодавства цієї держави, можуть вважатися легітимними. А оскільки останні "вибори", проведені на частині міжнародно визнаних територій України, не відповідають цим критеріям, вони не мають юридичної сили.

Раніше Євросоюз заявив про невизнання російських фейкових "виборів" на окупованих територіях України і наголосив, що керівництво РФ відповідатиме за наслідки цих незаконних дій.

Рада Європи оголосила, що фіктивні "вибори", які Росія провела днями на окупованих територіях України, є недійсними відповідно до міжнародного права.