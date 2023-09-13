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У Берліні 40 людей підняли автобус, щоб врятувати 18-річного хлопця

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Середа, 13 вересня 2023, 13:22

Близько 40 людей підняли берлінський автобус, щоб звільнити молодого чоловіка, який застряг під транспортним засобом.

Про це повідомила поліція німецької столиці, пише "Європейська правда".

18-річний хлопець намагався сісти в пасажирський автобус у районі Шпандау в Берліні, але з невідомих причин впав і потрапив під колесо на задній осі автобуса, який вже рушив у дорогу.

За словами поліції, 50-річний водій автобуса, побачивши це, негайно зупинився і розпочав перші рятувальні роботи. За допомогою близько 40 осіб – перехожих та пасажирів – праву частину автобуса підняли достатньо високо, щоб витягнути хлопця. 

Потерпілому надали першу допомогу хірурги та медсестри з сусіднього медичного центру, які поспішили на місце події. Поліція була вражена такою акцією допомоги і похвалила тих, хто допомагав, назвавши їх "цивільними героями". 

"Спасибі Шпандау, спасибі Берліну", – йдеться у повідомленні поліції в Twitter.

За даними правоохоронців, молодий чоловік отримав забої і гематоми на шкірі, а також травму правої руки. Його доставили в лікарню, де зробили операцію і помістили на стаціонарне лікування. 

Раніше німецькі рятувальники розповіли про порятунок білки, яка застрягла у кришці каналізаційного люка, проте "не співпрацювала" під час рятувальної операції.

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