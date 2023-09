У Берліні 40 людей підняли автобус, щоб врятувати 18-річного хлопця

Близько 40 людей підняли берлінський автобус, щоб звільнити молодого чоловіка, який застряг під транспортним засобом.

Про це повідомила поліція німецької столиці, пише "Європейська правда".

18-річний хлопець намагався сісти в пасажирський автобус у районі Шпандау в Берліні, але з невідомих причин впав і потрапив під колесо на задній осі автобуса, який вже рушив у дорогу.

За словами поліції, 50-річний водій автобуса, побачивши це, негайно зупинився і розпочав перші рятувальні роботи. За допомогою близько 40 осіб – перехожих та пасажирів – праву частину автобуса підняли достатньо високо, щоб витягнути хлопця.

Es gibt sie doch noch die guten Nachrichten:

In Berlin wird ein 18-Jähriger eingeklemmt und 40 Menschen heben den Bus an. Mit ihrer Hilfe wurde die rechte Seite des Busses der Linie 135 der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) angehoben. Der Jugendliche konnte so geborgen werden.… pic.twitter.com/fs2xEGgt8X