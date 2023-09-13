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В Берлине 40 человек подняли автобус, чтобы спасти 18-летнего парня

Среда, 13 сентября 2023, 13:22

Около 40 человек подняли берлинский автобус, чтобы освободить молодого человека, который застрял под транспортным средством.

Об этом сообщила полиция немецкой столицы, пишет "Европейская правда".

18-летний парень пытался сесть в пассажирский автобус в районе Шпандау в Берлине, но по неизвестным причинам упал и попал под колесо на задней оси автобуса, который уже тронулся в путь.

По словам полиции, 50-летний водитель автобуса, увидев это, немедленно остановился и начал первые спасательные работы. С помощью около 40 человек – прохожих и пассажиров – правую часть автобуса подняли достаточно высоко, чтобы вытащить парня.

Пострадавшему оказали первую помощь хирурги и медсестры из соседнего медицинского центра, которые поспешили на место происшествия. Полиция была впечатлена такой акцией помощи и похвалила тех, кто помогал, назвав их "гражданскими героями".

"Спасибо Шпандау, спасибо Берлину", – говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным правоохранителей, молодой человек получил ушибы и гематомы на коже, а также травму правой руки. Его доставили в больницу, где сделали операцию и поместили на стационарное лечение.

Ранее немецкие спасатели рассказали о спасении белки, которая застряла в крышке канализационного люка, однако "не сотрудничала" во время спасательной операции.

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