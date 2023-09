В Берлине 40 человек подняли автобус, чтобы спасти 18-летнего парня

Около 40 человек подняли берлинский автобус, чтобы освободить молодого человека, который застрял под транспортным средством.

Об этом сообщила полиция немецкой столицы, пишет "Европейская правда".

18-летний парень пытался сесть в пассажирский автобус в районе Шпандау в Берлине, но по неизвестным причинам упал и попал под колесо на задней оси автобуса, который уже тронулся в путь.

По словам полиции, 50-летний водитель автобуса, увидев это, немедленно остановился и начал первые спасательные работы. С помощью около 40 человек – прохожих и пассажиров – правую часть автобуса подняли достаточно высоко, чтобы вытащить парня.

Es gibt sie doch noch die guten Nachrichten:

In Berlin wird ein 18-Jähriger eingeklemmt und 40 Menschen heben den Bus an. Mit ihrer Hilfe wurde die rechte Seite des Busses der Linie 135 der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) angehoben. Der Jugendliche konnte so geborgen werden.… pic.twitter.com/fs2xEGgt8X