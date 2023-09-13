Поліція Чорногорії виявила підземний тунель, що веде до судового сховища з наркотиками

Поліція Чорногорії розпочала розслідування після виявлення підземного тунелю, що з'єднує житловий будинок з розташованим неподалік судовим сховищем, де зберігаються вилучені наркотики та інші речові докази.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За словами міністра внутрішніх справ Філіпа Аджича, тунель виявили у понеділок у Вищому суді чорногорської столиці Подгориці, який розглядає різні важливі кримінальні справи.

Balkan Insight

Посадовці кажуть, що залишається незрозумілим, навіщо був прокопаний цей тунель, додавши, що зі сховища нічого не зникло. У сховищі суду зберігаються докази у поточних справах, а також велика кількість конфіскованих наркотиків.

"Це була добре спланована і організована операція, яка готувалася місяцями і нагадує бойовики", – сказав міністр Аджич, додавши, що квартира, з якої починався підземний тунель, була орендована кілька місяців тому.

За словами голови суду Бориса Савича, тунельний отвір у будівлі чорногорського суду був знайдений у "добре захованому" місці всередині сховища. За його словами, зловмисники місяцями копали фундамент будівлі, щоб потрапити всередину.

"Ми знайшли пошкоджені речі всередині сховища, але майже нічого не пропало", – сказав Савич.

Нагадаємо, у червні в Берліні виявили тунель часів Німецької Демократичної Республіки (НДР), який використовувався для втечі на територію Федеративної Республіки Німеччина (ФРН).