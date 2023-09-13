Полиция Черногории обнаружила подземный тоннель, ведущий к судебному хранилищу с наркотиками

Полиция Черногории начала расследование после обнаружения подземного тоннеля, соединяющего жилой дом с расположенным неподалеку судебным хранилищем, где хранятся изъятые наркотики и другие вещественные доказательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По словам министра внутренних дел Филиппа Аджича, тоннель обнаружили в понедельник в Высшем суде черногорской столицы Подгорицы, который рассматривает различные важные уголовные дела.

Balkan Insight

Чиновники говорят, что остается непонятным, зачем был прокопан этот тоннель, добавив, что из хранилища ничего не исчезло. В хранилище суда хранятся доказательства по текущим делам, а также большое количество конфискованных наркотиков.

"Это была хорошо спланированная и организованная операция, которая готовилась месяцами и напоминает боевики", – сказал министр Аджич, добавив, что квартира, из которой начинался подземный тоннель, была арендована несколько месяцев назад.

По словам главы суда Бориса Савича, туннельное отверстие в здании черногорского суда было найдено в "хорошо спрятанном" месте внутри хранилища. По его словам, злоумышленники месяцами копали фундамент здания, чтобы попасть внутрь.

"Мы нашли поврежденные вещи внутри хранилища, но почти ничего не пропало", – сказал Савич.

Напомним, в июне в Берлине обнаружили тоннель времен Германской Демократической Республики (ГДР), который использовался для побега на территорию Федеративной Республики Германия (ФРГ).