ЕС продлил на полгода персональные санкции в связи с войной РФ, но исключил четырех лиц

Евросоюз в очередной раз продлил на следующие полгода персональные санкции, введенные в связи с российской агрессией против Украины, однако исключил из списков четырех человек.

Об этом говорится в объявлении Еврокомиссии, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Совет ЕС 12 сентября решил продлить ограничения в отношении лиц, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, на следующие шесть месяцев – до 15 марта 2024 года.

Речь идет о персональных санкциях против 1800 физических и юридических лиц, таких как ограничение на въезд, замораживание активов, запрет предоставления им финансовых или иных материальных ресурсов.

Одновременно Совет ЕС решил вычеркнуть из списка четырех физических лиц. Их имена не называют.

Ранее неофициально сообщалось, что из санкционных списков могут исключить трех российских бизнесменов.

Перед тем Суд ЕС отклонил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза. В отмене санкций отказали еще нескольким другим россиянам.