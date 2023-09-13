У ЄС додатково роз'яснили, чи поширюються санкції на особисті речі росіян у разі в'їзду

Єврокомісія у середу опублікувала додаткове роз’яснення щодо обмежень на ввезення росіянами товарів у країни ЄС, з якого випливає, що підсанкційні товари як речі особистого користування все ж не підпадають під обмеження.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оновленні від 12 вересня.

Єврокомісія зазначає, що у разі тимчасового ввезення до ЄС особистих речей (товарів), що вказані у Додатку XXI і підпадають під заборону за ст. 3i постанови Ради ЄС 833/2014, національні органи влади мають окремо оцінювати кожну ситуацію.

Щодо автотранспорту роз’яснення підтверджує, що не має значення, чи йдеться про особисте авто, якщо це автомобіль з російською реєстрацією.

"Для товарів, які не створюють суттєвих ризиків обходу санкцій, як засоби особистої гігієни, одяг на мандрівниках чи одяг у їхньому багажі, що явно призначений лише для особистого користування під час поїздки, відповідні національні органи мають продовжувати застосовувати обмеження з пропорційним і раціональним підходом", – зазначають у тексті.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вже прокоментував, що Литва можливо звертатиметься до Єврокомісії за більш детальними роз’ясненнями.

Нагадаємо, після попередніх роз’яснень наприкінці минулого тижня Литва, Латвія та Естонія припинили впускати автомобілі з російською реєстрацією.