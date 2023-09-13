В ЕС дополнительно разъяснили, распространяются ли санкции на личные вещи россиян в случае въезда

Еврокомиссия в среду опубликовала дополнительное разъяснение относительно ограничений на ввоз россиянами товаров в страны ЕС, из которого следует, что подсанкционные товары как вещи личного пользования все же не подпадают под ограничения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обновлении от 12 сентября.

Еврокомиссия отмечает, что в случае временного ввоза в ЕС личных вещей (товаров), указанных в Приложении XXI и подпадающих под запрет по ст. 3i постановления Совета ЕС 833/2014, национальные органы власти должны отдельно оценивать каждую ситуацию.

По поводу автотранспорта разъяснение подтверждает, что не имеет значения, идет ли речь о личном авто, если это автомобиль с российской регистрацией.

"Для товаров, которые не создают существенных рисков обхода санкций, как средства личной гигиены, одежда на путешественниках или одежда в их багаже, которая явно предназначена только для личного пользования во время поездки, соответствующие национальные органы должны продолжать применять ограничения с пропорциональным и рациональным подходом", – отмечается в тексте.

Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис уже заявил, что Литва возможно будет обращаться в Еврокомиссию за более детальными разъяснениями.

Напомним, после предварительных разъяснений в конце прошлой недели Литва, Латвия и Эстония прекратили впускать автомобили с российской регистрацией.