Європарламент відреагував на заборону Лукашенка видавати білорусам паспорти за кордоном

Європарламент ухвалив резолюцію "Про відносини з Білоруссю" після того, як Мінськ позбавив права своїх громадян отримати паспорти за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

У своїй резолюції Європарламент закликав держави-члени продовжувати спрощувати процедури отримання віз і дозволів на проживання для тих, хто тікає з Білорусі з політичних мотивів, або тих, хто потребує медичного лікування внаслідок насильства, вчиненого проти них.

Він також закликав Єврокомісію та держави-члени підготувати правила і процедури для розгляду випадків, коли правозахисників та інших активістів громадянського суспільства позбавляють громадянства в Білорусі, а також надавати підтримку тим білорусам, які проживають в ЄС, чиї документи, що посвідчують особу, закінчуються, і які не мають можливості поновити їх, оскільки не можуть повернутися до Білорусі.

"Білоруське суспільство продовжує стикатися з системними порушеннями прав людини і злочинами проти людяності, скоєними режимом Лукашенка. Понад 1 500 осіб залишаються ув'язненими з політичних мотивів, а близько 300 000 білорусів покинули країну внаслідок переслідувань або страху перед ними", – йдеться в резолюції.

Раніше повідомлялося, що Литва видаватиме спецпаспорти білорусам, які легально проживають в країні.

Перед цим самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко видав указ, згідно з яким білоруси, що живуть за кордоном, більше не зможуть отримати паспорт чи замінити наявний.

Нагадаємо, на початку серпня Об'єднаний перехідний кабінет (ОПК) – колективний виконавчий орган, створений лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською, представив дизайн нового національного паспорта Білорусі.

Тоді повідомляли, що представники ОПК вже провели переговори і консультації з керівництвом Єврокомісії та деякими національними урядами, а ескіз паспорта представили Комітету з проїзних документів Єврокомісії.