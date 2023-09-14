У Литві після поранення на навчаннях помер солдат строкової служби

В Литві у четвер у результаті отриманих на навчаннях травм помер військовослужбовець строкової служби 2001 року народження.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, повідомили у Збройних силах Литви.

"У зв'язку зі смертю військовослужбовця строкової військової служби 14 вересня від травм, отриманих під час навчань, керівництво Збройних сил Литви висловлює глибоке співчуття родичам та товаришам по службі", – йдеться у повідомленні.

Солдата строкової служби терміново евакуювали до шпиталю з полігону, де 12 вересня проходили навчання.

Для встановлення обставин смерті військова поліція розпочала досудове розслідування.

Навчання, в яких постраждав призовник, проходили у Швенченському районі, на території полігону Пабраде.

Збройні сили Литви не надають жодної інформації про травми, які спричинили смерть військового.

Як повідомляли, 4 вересня у Литві почалися міжнародні навчання військових інженерів "Інженерний грім-2023".