В Литве после ранения на учениях умер солдат срочной службы

В Литве в четверг в результате полученных на учениях травм умер военнослужащий срочной службы 2001 года рождения.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на LRT, сообщили в Вооруженных силах Литвы.

"В связи со смертью военнослужащего срочной военной службы 14 сентября от травм, полученных во время учений, руководство Вооруженных сил Литвы выражает глубокие соболезнования родственникам и сослуживцам", – говорится в сообщении.

Солдата срочной службы срочно эвакуировали в госпиталь с полигона, где 12 сентября проходили учения.

Для установления обстоятельств смерти военная полиция начала досудебное расследование.

Учения, в которых пострадал призывник, проходили в Швенченском районе, на территории полигона Пабраде.

Вооруженные силы Литвы не предоставляют никакой информации о травмах, которые повлекли смерть военного.

Как сообщалось, 4 сентября в Литве начались международные учения военных инженеров "Инженерный гром-2023".