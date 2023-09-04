У Литві стартують міжнародні навчання військових інженерів

У понеділок у Литві починаються міжнародні навчання військових інженерів "Інженерний грім-2023".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Як проінформувала Литовська армія, навчання триватимуть до 15 вересня.

У тренуваннях візьмуть участь союзники з різних країн НАТО, цього року – понад 900 солдатів із Бельгії, Чехії, Естонії, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Латвії, Польщі та Угорщини.

Мета навчань – тренувати солдатів виконувати завдання інженерного забезпечення, здійснювати маневри піхоти, об'єднувати маневрені, територіальні та суміжні інженерні підрозділи Сухопутних військ для спільної роботи, удосконалювати взаємодію.

Основна частина навчань відбудеться на Пабрадському полігоні ім. генерала Сильвестраса Жукаускаса, де під час ситуаційних навчань солдати встановлюватимуть вибухові та невибухові перешкоди, перепони на дорогах, виконуватимуть завдання із захисту від атомної, біологічної та хімічної зброї та інші завдання інженерного забезпечення.

Під час навчань як на військовій, так і на цивільній території очікують на більш інтенсивне пересування військової техніки, заплановане використання на полігоні імітаційних боєприпасів і піротехнічних зарядів.

Нагадаємо, головнокомандувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявив, що військові навчання, які невдовзі розпочнуться в Балтійському морі за участю близько 30 кораблів і понад трьох тисяч військовослужбовців, уперше відпрацьовуватимуть, як реагувати на потенційний російський напад.