ЗМІ: Із судового сховища у Чорногорії, куди прорили тунель, зникла зброя

У чорногорській столиці Подгориці із сховища з речовими доказами у Вищому суді, де нещодавно виявили проритий тунель, зникло кілька одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vijesti.

Голова суду Борис Савич вчора заявив журналістам, що зі сховища "майже нічого не зникло".

Vijesti

Однак, за даними видання, зі сховища викрали кілька пістолетів, які є доказами проти лідерів так званого "Кавачського клану".

Також було викрадено інші докази з кількох справ. Однак співрозмовник видання вважає, що зловмисники навмисно влаштували безлад у документах, щоб приховати те, що було їхньою головною метою.

Поліція розшукує шістьох підозрюваних. Джерела видання розповіли, що вони, швидше за все, є іноземцями і що вони прибули до Подгориці з сусідніх країн.

У районі Ботуна поліцейські виявили фургон, яким, як вважають, їздили підозрювані. Джерело видання стверджує, що він майже весь час стояла перед будівлею, з якої бере початок тунель.

Vijesti

Напередодні стало відомо, що поліція Чорногорії розпочала розслідування після виявлення підземного тунелю, що з'єднує житловий будинок з розташованим неподалік судовим сховищем, де зберігаються вилучені наркотики та інші речові докази.

Нагадаємо, у червні в Берліні виявили тунель часів Німецької Демократичної Республіки (НДР), який використовувався для втечі на територію Федеративної Республіки Німеччина (ФРН).