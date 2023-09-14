СМИ: Из судебного хранилища в Черногории, куда прорыли тоннель, пропало оружие

В черногорской столице Подгорице из хранилища с вещественными доказательствами в Высшем суде, где недавно обнаружили прорытый тоннель, исчезло несколько единиц огнестрельного оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vijesti.

Глава суда Борис Савич вчера заявил журналистам, что из хранилища "почти ничего не пропало".

Однако, по данным издания, из хранилища похитили несколько пистолетов, которые являются доказательствами против лидеров так называемого "Кавачского клана".

Vijesti

Также были похищены другие доказательства по нескольким делам. Однако собеседник издания считает, что злоумышленники намеренно устроили беспорядок в документах, чтобы скрыть то, что было их главной целью.

Полиция разыскивает шестерых подозреваемых. Источники издания рассказали, что они, скорее всего, являются иностранцами и что они прибыли в Подгорицу из соседних стран.

В районе Ботуна полицейские обнаружили фургон, на котором, как полагают, ездили подозреваемые. Источник издания утверждает, что он почти все время стоял перед зданием, откуда берет начало тоннель.

Vijesti

Накануне стало известно, что полиция Черногории начала расследование после обнаружения подземного тоннеля, соединяющего жилой дом с расположенным неподалеку судебным хранилищем, где хранятся изъятые наркотики и другие вещественные доказательства.

Напомним, в июне в Берлине обнаружили тоннель времен Германской Демократической Республики (ГДР), который использовался для побега на территорию Федеративной Республики Германия (ФРГ).