Зерно з України не загрожує ЄС, конфіскація авто росіян, три місяці навчання на F-16: новини дня

Цьогоріч Україна вже не була центральною темою щорічної промови президентки Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Докладніше про це у нашому дайджесті.

Німеччина надіслала нам чергову партію військової допомоги, у якій 20 БМП Marder, два танки для розмінування та багато іншого.

Румунія продовжує виявляти у себе російські дрони і просто звикати до нової реальності.

Ще дві великі теми: українське зерно і санкції проти росіян. Багато нової, цікавої інфи на ці теми.

У Словаччині побилися експрем'єр і колишній глава МВС, а Франція вимагає від Apple зняти iPhone 12 з продажу через високе випромінювання.

Всі важливі і цікаві новини вівторка 13 вересня – у дайджесті "Європейської правди".

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Україна більше не в центрі уваги ЄС

У середу 13 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила в Європарламенті зі своєю щорічною промовою "Про становище Союзу" (SOTEU) – останньою перед очікуваними у червні наступного року євровиборами.

У своїй промові Урсула фон дер Ляєн згадала історію української письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула після російського ракетного удару по Краматорську, і назвала її однією з найкращих молодих письменниць свого покоління та невтомною борчинею за справедливість.

За словами глави Єврокомісії, Україна досягла великих успіхів на шляху приєднання до Європейського Союзу після отримання статусу кандидата, але повний вступ у ЄС є процесом, що ґрунтується на заслугах.

Також фон дер Ляєн оголосила про те, що Європейська комісія запропонує продовжити тимчасовий захист для українських громадян, які отримали такий статус у ЄС у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України.

Серед іншого, вона говорила і про розширення Євросоюзу.

Разом з тим, слід звернути увагу, що торік Україна була хай і не єдиною, але центральною темою доповіді, тоді як цьогоріч згадки про нашу країну у перші 50 хвилин виступу можна було перерахувати на пальцях однієї руки, та й то вони були геть побіжними.

Практично повна відсутність згадок нашої держави у першій частині промови спочатку могла засмутити і навести на невеселі думки про наростання "втоми від України" в ЄС.

Проте на цю ситуацію можна подивитися й під іншим кутом – Україна в SOTEU присутня як невід’ємна частина невідворотного процесу розширення ЄС, а не джерело проблем і витрат.

Хай там як, цьогорічна промова показала, що ЄС потихеньку переходить у передвиборчий режим, і нині серед його пріоритетів – те, що ближче до тіла.

Аналітика щодо виступу президентки Єврокомісії – у цікавій статті журналістки "Європейської правди" Іванни Костіної.

Танки і БМП з Німеччини, навчання на F-16

Здається, у русні не все йде за планом. Принаймні, якщо вірити британській розвідці, Росія перекинула в Україну частини нової 25-ї загальновійськової армії, які планувала розгорнути тільки з грудня цього року.

"Цілком імовірно, що частини були відправлені в бій раніше терміну тому, що Росія продовжує відчувати надмірне навантаження на фронті, а Україна продовжує контрнаступ на трьох напрямках, зазначила британська розвідка", – припускають британці.

Тим часом, України продовжує надходити зброя від партнерів.

Так, Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги, до якої увійшли два танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder модифікації 1A3. Крім того, надійшли три тисячі снарядів калібру 155 мм, півтора мільйона набоїв до вогнепальної зброї, десять систем виявлення дронів і багато іншого.

У США розкрили тривалість підготовки українських пілотів на F-16. Директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло заявив, що перші українські пілоти, які прибудуть на навчання на винищувачах F-16, можуть завершити програму за три місяці, проте виконувати бойові завдання вони будуть пізніше.

Очікують, що перші українські пілоти прибудуть на базу ВПС Національної гвардії Морріс в Тусоні, штат Аризона, до жовтня.

Чергові уламки БПЛА у Румунії

Ну а Росія продовжує знищувати портову інфраструктуру України на Одещині.

Для сусідньої Румунії падіння безпілотників на її територію на тлі російських атак, на жаль, стають рутинними інцидентами.

Там знайшли нові уламки можливого дрона за 14 кілометрів від кордону.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти об'єктів та елементів цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – заявили в румунському Міноборони.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи знайдені на території країни уламки дронів, закликав не турбуватись, зазначивши, що жодної небезпеки немає.

"Ніхто на нас не нападає, люди. Давайте заспокоїмо населення, ми всі божеволіємо… Ніхто на нас не нападає", – сказав він.

Румунія знову викликала очільника російської дипломатичної місії до Міністерства закордонних справ.

"У зв’язку з виявленням 13 вересня нових фрагментів дрона подібного до тих, що використовуються російською армією, розкиданих на кілька десятків метрів у жудці Тульча, МЗС висловлює рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії. МЗС рішуче закликає до припинення регулярних атак проти українського населення і цивільної інфраструктури та безвідповідальної ескалації з боку Росії", – йдеться у заяві МЗС.

В МЗС Румунії назвали ці російські атаки порушенням міжнародного права і воєнними злочинами.

Щодо експорту українського зерна

13 вересня відбулося 9-те засідання Спільної координаційної платформи з питань експорту та транзиту української аграрної продукції, у якому беруть участь профільні директорати Єврокомісії та сусідні з Україною держави-члени ЄС.

Торговий представник України Тарас Качка в коментарі "Європейській правді", спираючись на дані Єврокомісії, повідомив, що немає жодних підстав для нової заборони імпорту аграрної продукції з України після 15 вересня.

У Єврокомісії також спростували, що ініціюють продовження "зернової заборони" для України.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Голова канцелярії польського президента Павел Шрот анонсував зустріч Анджея Дуди з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом.

Крім Польщі Угорщина також хоче одноосібно, всупереч позиції ЄС, продовжити заборону на імпорт української агропродукції для захисту свого ринку. Більш того, країна хоче розширити заборону після 15 вересня і повідомила, що дійшла згоди з Румунією, Словаччиною та Болгарією про введення схожих національних заборон після 15 вересня.

Хоча, є інформація, що Болгарія планує скасувати заборону імпорту агропродукції з України.

Заборона авто росіян і інші санкції

Усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ.

У разі прибуття до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник автотранспортного засобу повинен буде повернутися в Росію разом з автомобілем або перетнути кордон без нього.

Єврокомісія у середу опублікувала додаткове роз’яснення, в якому пояснила, що підсанкційні товари як речі особистого користування все ж не підпадають під обмеження.

"Для товарів, які не створюють суттєвих ризиків обходу санкцій, як засоби особистої гігієни, одяг на мандрівниках чи одяг у їхньому багажі, що явно призначений лише для особистого користування під час поїздки, відповідні національні органи мають продовжувати застосовувати обмеження з пропорційним і раціональним підходом", – зазначають у тексті.

В МЗС Фінляндії повідомили, що автомобілі з російськими номерами, як і раніше, можуть в'їжджати до Фінляндії, а повідомлення про конфіскацію машин не відповідають дійсності.

Сьогодні представники Естонії, Латвії та Литви, а також Польщі, Фінляндії та Норвегії скоординували кроки щодо недопуску авто на російських номерах.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розповів, що міністри країн обговорили "наступні кроки у зусиллях для заборони російських автомобілів у всьому регіоні, а не лише державах Балтії". Також мова йшла про можливий наступний пакет санкцій проти Росії.

"Мета санкцій проти Росії одна – змусити країну-агресора відступити до своїх кордонів, – цитує міністра внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляєнеметса видання ERR.

ЄС продовжив на пів року персональні санкції у зв’язку з війною РФ, але виключив чотирьох осіб. За даними "Радіо Свобода", це троє бізнесменів, а також покійний російський полковник.

За даними співрозмовників радіо, це російський бізнесмен Григорій Берьозкін, до активів якого належить медіахолдинг "РБК"; експерзидент і співвласник "Нортгазу" Фархад Ахмедов , ексголова російського інтернет-магазину Ozon Олександр Шульгін, а також покійний російський полковник Георгій Шуваєв – вочевидь той, який загинув на Харківщині у жовтні минулого року.

Слід також згадати про цікаву ініціативу Литви. Тамтешній уряд вирішив направляти штрафи за невиконання санкцій на відновлення України.

Прогнали пропагандиста і урядовця РФ

Данія розвернула в аеропорту російського урядовця, який їхав на конференцію ВООЗ, а Молдова видворила російського пропагандиста, керівника "Sputnik Молдова" Віталія Денисова.

МЗС Росії викликало молдовського дипломата через видворення свого пропагандиста.

Крім того, Росія висловила демарш Азербайджану за його позицію щодо псевдовиборів, які організували російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України.

А Євросоюз закликав до повного розблокування Лачинського коридору.

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