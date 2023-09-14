Російський пілот минулого року намагався збити літак-розвідник Королівських ВПС Британії над Чорним морем і випустив дві ракети, вважаючи, що отримав дозвіл поцілити у борт, хоча офіційно Москва і Лондон озвучували іншу версію події.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC з посиланням на три джерела в оборонних колах Заходу.

Літак королівських ВПС RC-135 Rivet Joint з екіпажем до 30 осіб 29 вересня минулого року виконував місію спостереження над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі, коли із ним вступили у взаємодію два російські винищувачі Су-27.

Коли два російські Су-27 наблизилися до британського літака, вони отримали повідомлення від диспетчера наземної станції. Одне західне джерело повідомило, що слова, які вони почули, були такими: "У вас є ціль". Цю неоднозначну мову один із російських пілотів сприйняв як дозвіл запустити ракети.

Джерела повідомили, що такі вільні формулювання свідчать про високий ступінь непрофесіоналізму фігурантів цього інциденту. Приміром, пілоти НАТО дуже чітко висловлюються, запитуючи та отримуючи дозвіл відкрити вогонь.

Почувши команду, російський пілот випустив ракету "повітря-повітря", яка успішно запустилася, але не змогла навестись на ціль. Джерела повідомили, що тоді між двома російськими пілотами виникла сварка.

Пілот другого Су-27 не вважав, що їм дали дозвіл стріляти. За словами джерел, він лаявся на свого колегу, фактично запитуючи його, чи думає він, що робить.

Попри це, перший пілот все ж випустив ще одну ракету. Джерела зазначили, що друга ракета просто впала, що означає, що зброя або була несправна, або запуск було перервано.

Через три тижні уряд Великої Британії підтвердив, що такий інцидент стався. Офіційний Лондон прийняв пояснення російської сторони, яка назвала все "технічною несправністю".

У заяві до парламентарів 20 жовтня тодішній міністр оборони Бен Уоллес назвав це "потенційно небезпечним зіткненням", але він сказав, що "ми не вважаємо цей інцидент навмисною ескалацією з боку росіян, і наш аналіз згідний, що це сталося через несправність".

Секретний витік розвідданих у США минулого року показав, що американські військові говорили про те, що сталося, більш гостро. У документах, опублікованих американським військовим Джеком Тейшейрою, цей інцидент був описаний як "майже збиття".

"Інцидент був набагато серйознішим, ніж спочатку зображували, і міг бути рівнозначний акту війни", – писало видання New York Times.

За словами двох чиновників оборони США, писала газета, російський пілот неправильно витлумачив наказ з землі. Російський пілот, "який націлився на британський літак, вистрілив, але ракета не запустилася належним чином".

Газета також процитувала неназваного чиновника оборони США, який описав інцидент як "справді дуже страшний".

Голова комітету з оборони Палати громад парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд, який днями подав у відставку, звинувачував Воллеса у приховуванні важливих деталей інциденту з літаком-розвідником.