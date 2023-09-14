Кулеба про ембарго на зерно: Розраховуємо, що Єврокомісія дотримається свого слова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на скасування Європейською комісією обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, термін дії яких спливає у п’ятницю, 15 вересня.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт", – підкреслив очільник української дипломатії.

Він додав, що жодна форма продовження обмежень для України не є прийнятною, "оскільки це підірве принципи єдиного ринку, Угоду про асоціацію і довіру до зобов’язань ЄС".

Ukraine expects the European Comission to keep its word and lift all restrictions on Ukrainian agricultural exports tomorrow. No form of continuing the ban is acceptable since it would undermine the single market, the Ukraine-EU Association Agreement, and trust in EU commitments. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 14, 2023

Єврокомісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

У червні виконавчий орган ЄС вирішив продовжити обмеження до 15 вересня, пообіцявши, що це буде останнім таким рішенням. Наразі ж там кажуть, що поки не ухвалили остаточного рішення.

Тим не менш, уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу Світової організації торгівлі.