Кулеба про ембарго на зерно: Розраховуємо, що Єврокомісія дотримається свого слова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує на скасування Європейською комісією обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, термін дії яких спливає у п’ятницю, 15 вересня.

Про це Кулеба написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт", – підкреслив очільник української дипломатії.

Він додав, що жодна форма продовження обмежень для України не є прийнятною, "оскільки це підірве принципи єдиного ринку, Угоду про асоціацію і довіру до зобов’язань ЄС".

Ukraine expects the European Comission to keep its word and lift all restrictions on Ukrainian agricultural exports tomorrow. No form of continuing the ban is acceptable since it would undermine the single market, the Ukraine-EU Association Agreement, and trust in EU commitments.