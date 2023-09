Кулеба об эмбарго на зерно: Рассчитываем, что Еврокомиссия сдержит свое слово

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина рассчитывает на отмену Европейской комиссией ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, срок действия которых истекает в пятницу, 15 сентября.

Об этом Кулеба написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Он добавил, что ни одна форма продолжения ограничений для Украины не является приемлемой, "поскольку это подорвет принципы единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС".

Ukraine expects the European Comission to keep its word and lift all restrictions on Ukrainian agricultural exports tomorrow. No form of continuing the ban is acceptable since it would undermine the single market, the Ukraine-EU Association Agreement, and trust in EU commitments.