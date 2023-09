Новый министр обороны Украины впервые поговорил со Столтенбергом и Боррелем

Назначенный на прошлой неделе новый министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг провел свои первые в должности телефонные разговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Умеров написал в соцсетях.

Со Столтенбергом глава Минобороны провел "продуктивные переговоры", во время которых обсудил имплементацию решений Вильнюсского саммита и совместную работу над Дорожной картой взаимосовместимости.

"Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", – добавил Умеров.

Held productive negotiations with @JensStoltenberg , NATO Secretary General. Discussed the implementation of agreements reached at the Vilnius Summit and our joint work with @NATO on the Interoperability Roadmap. pic.twitter.com/Q9z7aUL6Uu

С Боррелем он обсудил улучшение обеспечения ВСУ оружием и боеприпасами.

"Свободу можно защитить только коллективными действиями, что требует эффективной общей архитектуры безопасности в Европе. Мы работаем над этим. Вместе к победе", – добавил министр.

Important call with High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy @JosepBorrellF.



We consulted on how to improve provision of weapons and ammunition for UA. pic.twitter.com/YszxOpLuH1