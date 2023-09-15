Литва позбавить громадянства фігуристку, яка виступає в Росії

Комісія з питань громадянства Литви рекомендувала позбавити народжену в Росії фігуристку Маргариту Дробязко литовського громадянства через те, що вона продовжує виступати в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Президент Литви Гітанас Науседа, який має право позбавляти громадянства, заявив, що зробить це "найближчим часом".

"Це питання для мене абсолютно зрозуміле. Тому я зроблю це найближчим часом", – сказав Науседа журналістам.

"Я думаю, що люди, які хочуть нести світло культури і добра в чоботах агресора, повинні продовжувати це робити і без громадянства Литовської Республіки", – додав він.

Фігуристка, яка живе в Росії і отримала литовське громадянство в 1993 році за те, що представляла країну на міжнародних змаганнях, заявила у відкритому листі на початку цього тижня, що вона не бере участь в російській пропаганді, а поширює "світло культури і добра".

Пранас Жукаускас, голова Комісії з питань громадянства, заявив, що рекомендація позбавити Дробязко громадянства ґрунтується на діях спортсменки, а не на її прямо висловлених чи неявних позиціях.

"Я думаю, що сьогодні заслуги (Дробязко. – Ред.) виглядають сумною пародією в світлі того, що ми бачили і бачимо", – сказав Науседа.

"Ми мусимо обрати сторону, бо не можна робити вигляд, що одне не існує без іншого, особливо коли ця культура, або її видимість, створюється в державі, де проливається невинна кров", – зазначив президент.

"Ми повинні бути принциповими і дотримуватися тих цінностей, яких ми дотримувалися з перших днів війни в Україні, і ми будемо їх дотримуватися", – додав він.

Громадянство Дробязко, надане як виняток 30 років тому, переглядають відповідно до нещодавно прийнятого законодавства, яке дозволяє позбавляти громадянства осіб з подвійним громадянством, якщо вони публічно висловлюють підтримку державі, яка становить загрозу інтересам безпеки Литви або її союзників.

Литовська влада стверджує, що Дробязко підтримує тісні професійні та особисті зв'язки з Тетяною Навкою, дружиною Дмитрія Пєскова, прессекретаря президента Росії Владіміра Путіна.