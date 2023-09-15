Литва лишит гражданства фигуристку, выступающую в России

Комиссия по вопросам гражданства Литвы рекомендовала лишить рожденную в России фигуристку Маргариту Дробязко литовского гражданства из-за того, что она продолжает выступать в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Президент Литвы Гитанас Науседа, который имеет право лишать гражданства, заявил, что сделает это "в ближайшее время".

"Этот вопрос для меня абсолютно понятен. Поэтому я сделаю это в ближайшее время", – сказал Науседа журналистам.

"Я думаю, что люди, которые хотят нести свет культуры и добра в сапогах агрессора, должны продолжать это делать и без гражданства Литовской Республики", – добавил он.

Фигуристка, которая живет в России и получила литовское гражданство в 1993 году за то, что представляла страну на международных соревнованиях, заявила в открытом письме в начале этой недели, что она не участвует в российской пропаганде, а распространяет "свет культуры и добра".

Пранас Жукаускас, председатель Комиссии по вопросам гражданства, заявил, что рекомендация лишить Дробязко гражданства основывается на действиях спортсменки, а не на ее прямо высказанных или неявных позициях.

"Я думаю, что сегодня заслуги (Дробязко. – Ред.) выглядят печальной пародией в свете того, что мы видели и видим", – сказал Науседа.

"Мы должны выбрать сторону, потому что нельзя делать вид, что одно не существует без другого, особенно когда эта культура, или ее видимость, создается в государстве, где проливается невинная кровь", – отметил президент.

"Мы должны быть принципиальными и придерживаться тех ценностей, которых мы придерживались с первых дней войны в Украине, и мы будем их придерживаться", – добавил он.

Гражданство Дробязко, предоставленное в порядке исключения 30 лет назад, пересматривают в соответствии с недавно принятым законодательством, которое позволяет лишать гражданства лиц с двойным гражданством, если они публично выражают поддержку государству, которое представляет угрозу интересам безопасности Литвы или ее союзников.

Литовские власти утверждают, что Дробязко поддерживает тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.