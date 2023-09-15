Ультраправі депутати номінували Маска на премію Європарламенту імені Сахарова

Ультраправа політична група в Європейському парламенті висунула кандидатуру американського мільярдера Ілона Маска на здобуття найвищої нагороди ЄС у галузі прав людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Згідно з документом, надісланим євродепутатам 14 вересня, який потрапив у розпорядження видання, група "Ідентичність і демократія" (ID), до якої входять члени Європарламенту, пов'язані з Марін Ле Пен та Маттео Сальвіні, висунула кандидатуру Маска. Представник ID підтвердив Politico своє рішення висунути кандидатуру Маска.

ID посилається на рішення Маска оприлюднити так звані "файли Twitter", які складаються з окремих внутрішніх документів про те, як платформа соціальних мереж обробляє запити на видалення політичних постів. На думку ID, це є захистом принципу свободи вираження поглядів.

Премія Сахарова "За свободу думки" включає премію в розмірі 50 000 євро. Минулого року вона була присуджена українському народу. Серед минулих лауреатів – Нельсон Мандела, Малала Юсафзай і Кофі Аннан.

Маск навряд чи отримає цю нагороду, оскільки президент парламенту Роберта Метсола та лідери всіх політичних груп обиратимуть переможця разом пізніше цього року.

Три найбільші групи – правоцентристська ЄНП, лівоцентристська S&D і ліберальна Renew – погодилися висунути кандидатуру Махси Аміні, молодої іранської жінки, чия смерть від рук поліції спричинила рух за права жінок по всьому Ірану.

Зелені висунули угандійську кліматичну активістку Ванессу Накате, а права група ECR – Ніно Ломджарію, громадську захисницю в Грузії, яка протистояла російському втручанню. Ліві запропонували трьох активісток руху за права жінок.

Нагадаємо, сенаторка США Елізабет Воррен вимагає провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму.