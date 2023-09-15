Ультраправые депутаты номинировали Маска на премию Европарламента имени Сахарова

Ультраправая политическая группа в Европейском парламенте выдвинула кандидатуру американского миллиардера Илона Маска на получение высшей награды ЕС в области прав человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Согласно документу, направленному евродепутатам 14 сентября, который попал в распоряжение издания, группа "Идентичность и демократия" (ID), в которую входят члены Европарламента, связанные с Марин Ле Пен и Маттео Сальвини, выдвинула кандидатуру Маска. Представитель ID подтвердил Politico свое решение выдвинуть кандидатуру Маска.

ID ссылается на решение Маска обнародовать так называемые "файлы Twitter", которые состоят из отдельных внутренних документов о том, как платформа социальных сетей обрабатывает запросы на удаление политических постов. По мнению ID, это является защитой принципа свободы выражения мнений.

Премия Сахарова "За свободу мысли" включает премию в размере 50 000 евро. В прошлом году она была присуждена украинскому народу. Среди прошлых лауреатов – Нельсон Мандела, Малала Юсафзай и Кофи Аннан.

Маск вряд ли получит эту награду, поскольку президент парламента Роберта Метсола и лидеры всех политических групп будут выбирать победителя вместе позже в этом году.

Три крупнейшие группы – правоцентристская ЕНП, левоцентристская S&D и либеральная Renew – согласились выдвинуть кандидатуру Махсы Амини, молодой иранской женщины, чья смерть от рук полиции вызвала движение за права женщин по всему Ирану.

Зеленые выдвинули угандийскую климатическую активистку Ванессу Накате, а правая группа ECR – Нино Ломджарию, общественную защитницу в Грузии, которая противостояла российскому вмешательству. Левые предложили трех активисток движения за права женщин.

Напомним, сенатор США Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине доступ к Starlink, чтобы предотвратить атаку на российские военные корабли у берегов Крыма.