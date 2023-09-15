Венгрия угрожает блокировать вступление Швеции в НАТО из-за якобы оскорбительного видеоролика

Венгрия угрожает остановить присоединение Швеции к НАТО из-за 10-минутного шведского видеоролика, который ей не понравился.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euobserver.

Видеоролик "безусловно, не способствует выполнению вашего требования, которое вы постоянно выдвигаете", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто лично министру иностранных дел Швеции в письме в четверг (14 сентября), имея в виду просьбу Швеции к Венгрии ратифицировать ее заявку на вступление в НАТО.

Ролик был "фальшивой информацией" о том, что "демократия в Венгрии в последние годы отступает", добавил Сийярто в своей официальной жалобе.

Оскорбительное видео было снято UR, шведским общественным образовательным вещателем, на контент которого правительство Швеции не влияет.

В нем не сказано ничего такого, что не было бы широко признано в Европе.

Европейская комиссия инициировала санкции против Венгрии и удержала миллиарды евро из-за бандитского правления премьер-министра Виктора Орбана. Европейский парламент заявил, что Венгрия "больше не является полноценной демократией".

Но в четверг половина правительства Орбана неожиданно выступила против короткометражного шведского фильма.

"Шокирующее образовательное видео, одобренное шведским правительством, с нападками на Венгрию! Как мы можем убедить венгерских депутатов поддержать членство Швеции в НАТО, когда нашу демократию постоянно ставят под сомнение, оскорбляя наших избирателей?", – возмутился главный политический советник премьер-министра Балаж Орбан.

Гергей Гуяш, старший депутат от правящей партии, добавил: "Если фильм демонстрируется в государственных школах, это означает, что Швеция делает все, чтобы помешать Венгрии ратифицировать свое вступление в НАТО".

Внезапное возмущение произошло после того, как Венгрия на саммите НАТО в июле заявила, что готова приступить к ратификации.

По словам Агнесы Вадаи, депутата парламента от оппозиционной партии "Демократическая коалиция", очевидный разворот заставляет страну выглядеть нелепо на международной арене.

Членство Швеции в НАТО до сих пор не ратифицировали Турция и Венгрия. Долгое время именно Анкара играла основную роль в блокировании шведского вступления из-за якобы попустительства террористам со стороны Стокгольма, а также после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию.

В июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда он соберется после летних каникул.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.