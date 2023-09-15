Корупційний візовий скандал у Польщі: з МЗС звільнили співробітника і проведуть аудит

З МЗС Польщі у зв’язку зі скандалом, пов’язаним з наданням польських віз у посольствах країн Сходу за гроші, звільнили співробітника і проведуть аудит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Як повідомляється, "у зв'язку з продовженням виявлення порушень у процесі видачі віз, міністр закордонних справ вирішив наступне:

звільнити з посади та розірвати трудовий договір з директором Управління правового та комплаєнс-менеджменту Міністерства закордонних справ Якубом Осайдою; провести позачергову перевірку та аудит Консульського департаменту Міністерства закордонних справ та всіх консульських установ Республіки Польща; розірвати контракти з усіма аутсорсинговими компаніями, яким було доручено приймати візові заяви з 2011 року в результаті закриття 31 аутпосту за рішенням тодішнього очільника міністерства Радослава Сікорського".

"Візовий скандал" почався ще минулого тижня, коли польські ЗМІ опублікували розслідування про звільнення ексзаступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, який відповідав за консульські та візові питання.

З’ясувалось, що Вавжик розпорядився спростити візовий режим для тимчасових працівників із близько 20 країн – насамперед Близького й Далекого Сходу.

На папері йшлось про залучення іноземних працівників, та, за даними ЗМІ, фактично десятки тисяч мігрантів потрапили до Європи через "міжнародні компанії з рекрутингу" – нібито саме вони стояли за схемою.

У п'ятницю стало відомо, що Вавжик потрапив до лікарні у вкрай важкому стані.

Польська прокуратура в четвер повідомила про оголошення підозри семи чинним і колишнім посадовцям у межах "візового скандалу", пов’язаного з наданням польських віз у посольствах країн Сходу за гроші.