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Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду

П'ятниця, 15 вересня 2023, 15:08

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який перебуває в Україні з візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів в офіційних акаунтах у соцмережах.  

Зеленський за підсумками зустрічі заявив, що співпраця українських органів та МКС є системною та наближає відповідальність за російські воєнні злочини.

"Вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт Путіна. Будуть і всі інші справедливі результати", – заявив президент України. 

Нагадаємо, 14 вересня почав роботу український офіс Міжнародного кримінального суду. Угоду про його відкриття сторони підписали в Гаазі наприкінці березня цього року. 

У березні 2022 року МКС розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини, за можливу причетність до незаконного вивезення українських дітей до Росії та вглиб окупованих територій. 

Зазначимо, МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими особами, але у випадку України не зможе притягнути російське керівництво до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

Читайте останню статтю "ЄвроПравди" на цю тему: "Гаазький трибунал" стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна

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