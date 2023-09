Президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який перебуває в Україні з візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів в офіційних акаунтах у соцмережах.

Зеленський за підсумками зустрічі заявив, що співпраця українських органів та МКС є системною та наближає відповідальність за російські воєнні злочини.

I met with @KarimKhanQC to further Ukraine-ICC cooperation.



It has already achieved a lot, including the historic arrest warrant for Putin. Yesterday's opening of the ICC Office in Ukraine will achieve even more.



Justice for Russian crimes committed in this war is inevitable. pic.twitter.com/UiNgmI2hfc