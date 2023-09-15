Президент Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом, який перебуває в Україні з візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів в офіційних акаунтах у соцмережах.

Зеленський за підсумками зустрічі заявив, що співпраця українських органів та МКС є системною та наближає відповідальність за російські воєнні злочини.

I met with @KarimKhanQC to further Ukraine-ICC cooperation.



It has already achieved a lot, including the historic arrest warrant for Putin. Yesterday's opening of the ICC Office in Ukraine will achieve even more.



Justice for Russian crimes committed in this war is inevitable. pic.twitter.com/UiNgmI2hfc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2023

"Вже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт Путіна. Будуть і всі інші справедливі результати", – заявив президент України.

Нагадаємо, 14 вересня почав роботу український офіс Міжнародного кримінального суду. Угоду про його відкриття сторони підписали в Гаазі наприкінці березня цього року.

У березні 2022 року МКС розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини, за можливу причетність до незаконного вивезення українських дітей до Росії та вглиб окупованих територій.

Зазначимо, МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими особами, але у випадку України не зможе притягнути російське керівництво до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

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