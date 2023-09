Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, который находится в Украине с визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в официальных аккаунтах в соцсетях.

Зеленский по итогам встречи заявил, что сотрудничество украинских органов и МУС является системным и приближает ответственность за российские военные преступления.

I met with @KarimKhanQC to further Ukraine-ICC cooperation.



It has already achieved a lot, including the historic arrest warrant for Putin. Yesterday's opening of the ICC Office in Ukraine will achieve even more.



Justice for Russian crimes committed in this war is inevitable. pic.twitter.com/UiNgmI2hfc