Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, который находится в Украине с визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский рассказал в официальных аккаунтах в соцсетях.

Зеленский по итогам встречи заявил, что сотрудничество украинских органов и МУС является системным и приближает ответственность за российские военные преступления.

I met with @KarimKhanQC to further Ukraine-ICC cooperation.



It has already achieved a lot, including the historic arrest warrant for Putin. Yesterday's opening of the ICC Office in Ukraine will achieve even more.



Justice for Russian crimes committed in this war is inevitable. pic.twitter.com/UiNgmI2hfc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 15, 2023

"Уже есть первый четкий результат – исторический ордер на арест Путина. Будут и все остальные справедливые результаты", – заявил президент Украины.

Напомним, 14 сентября начал работу украинский офис Международного уголовного суда. Соглашение о его открытии стороны подписали в Гааге в конце марта этого года.

В марте 2022 года МУС начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченной президента РФ по правам ребенка, за возможную причастность к незаконному вывозу украинских детей в Россию и вглубь оккупированных территорий.

Отметим, МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными лицами, но в случае Украины не сможет привлечь российское руководство к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.

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