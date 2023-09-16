Внаслідок шторму у Греції загинули понад 200 тисяч тварин

У Греції внаслідок шторму "Даніель", який вирував у центральній частині країни минулого тижня, загинули понад 200 тисяч тварин.

Про це заявив міністр розвитку сільського господарства і продовольства Греції Лефтерис Авгенакіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

За його словами, відповідні дані навела грецька організація сільськогосподарського страхування (ELGA).

Міністр зазначив, що наразі зафіксували загибель 61 786 овець і кіз, 19 355 свиней, 5 306 голів великої рогатої худоби і 123 810 голів птиці.

Авгенакіс сказав, що наразі є труднощі з під'їздом до комплексів тваринництва, що призводить до проблем зі збором та утилізацією загиблих тварин.

Він додав, що "вирішення питань, що стосуються громадського здоров'я, є відповідальністю кожного з нас", і закликав людей вживати заходів, щоб спробувати уникнути небезпеки для здоров'я.

Нагадаємо, центральні райони Греції минулого тижня постраждали від катастрофічної повені, викликаної штормом "Даніель", кількість підтверджених смертей досягла 15.

Прокурор вищого кримінального суду Греції наказав провести розслідування причин повеней.