В результате шторма в Греции погибли более 200 тысяч животных

В Греции в результате шторма "Даниэль", который бушевал в центральной части страны на прошлой неделе, погибли более 200 тысяч животных.

Об этом заявил министр развития сельского хозяйства и продовольствия Греции Лефтерис Авгенакис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

По его словам, соответствующие данные привела греческая организация сельскохозяйственного страхования (ELGA).

Министр отметил, что сейчас зафиксировали гибель 61 786 овец и коз, 19 355 свиней, 5 306 голов крупного рогатого скота и 123 810 голов птицы.

Авгенакис сказал, что сейчас есть трудности с подъездом к комплексам животноводства, что приводит к проблемам со сбором и утилизацией погибших животных.

Он добавил, что "решение вопросов, касающихся общественного здоровья, является ответственностью каждого из нас", и призвал людей принимать меры, чтобы попытаться избежать опасности для здоровья.

Напомним, центральные районы Греции на прошлой неделе пострадали от катастрофического наводнения, вызванные штормом "Даниэль", количество подтвержденных смертей достигло 15.

Прокурор высшего уголовного суда Греции приказал провести расследование причин наводнений.