У Греції прокуратура розслідує повені, що забрали життя 15 людей

Прокурор вищого кримінального суду Греції наказав провести розслідування причин повеней, викликаних штормом, які забрали життя щонайменше 15 людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Reuters із посиланням на агентство ANA.

Прокурор наказав владі регіонів Волос, Кардиця, Лариса і Трікала, які найбільше постраждали від стихії, з'ясувати, чи були скоєні якісь злочини, в тому числі навмисне затоплення або через необережність.

Розслідування також має з'ясовути, чи були адекватними заходи щодо запобігання повеней, вжиті місцевою владою, зважаючи на чіткі завчасні попередження національної метеорологічної служби Греції.

Руйнівний шторм накрив той самий регіон у 2020 році. У вівторок Єврокомісія заявила, що Греція може отримати до 2,25 млрд євро з європейських фондів для подолання наслідків стихії.

За словами міністра інфраструктури Христоса Стайкураса, Афіни також намагатимуться отримати 500-600 млн євро з Фонду відновлення та стійкості ЄС для негайного ремонту пошкоджених доріг, залізниці та мостів.

Нагадаємо, центральні райони Греції минулого тижня постраждали від катастрофічної повені, кількість підтверджених смертей досягла 15.

Жителі деяких сіл були змушені рятуватися на дахах, тому що будинки майже повністю пішли під воду.