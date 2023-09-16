Прем'єр Польщі розповів, доки діятиме ембарго на ввезення зерна з України

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що заборона імпорту українського збіжжя діятиме, допоки не буде вибудувано модель відповідної співпраці з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

"Понад 12 годин тому, з опівночі 16 вересня, ми одноосібно ввели заборону на імпорт українського зерна до Польщі, незважаючи на те, що Європейський Союз цього не зробив", – заявив Моравецький.

"Ми дотримали слова. Як я сказав кілька днів тому, або Єврокомісія продовжить заборону на імпорт, продовжить ембарго, або ми самі введемо ембарго на наступні місяці, на наступні квартали, поки не відпрацюємо модель співпраці з нашим східним, українським сусідом", – додав він.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський спрямував до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн лист, в якому просить переглянути ухвалене рішення і повернути заборону імпорту українського збіжжя.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження. Причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково. Словацькі обмеження діятимуть до кінця року.

Водночас Румунія погодилась на компроміс Єврокомісії щодо імпорту українського зерна.