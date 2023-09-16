Премьер Польши рассказал, до каких пор будет действовать эмбарго на ввоз зерна из Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что запрет импорта украинского зерна будет действовать, пока не будет выстроена модель соответствующего сотрудничества с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

"Более 12 часов назад, с полуночи 16 сентября, мы единолично ввели запрет на импорт украинского зерна в Польшу, несмотря на то, что Европейский Союз этого не сделал", – заявил Моравецкий.

"Мы сдержали слово. Как я сказал несколько дней назад: или Еврокомиссия продолжит запрет на импорт, продолжит эмбарго, или мы сами введем эмбарго на следующие месяцы, на следующие кварталы, пока не отработаем модель сотрудничества с нашим восточным, украинским соседом", – добавил он.

Как сообщалось, еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором просит пересмотреть принятое решение и вернуть запрет импорта украинского зерна.

Напомним, в пятницу Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения. Причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно. В Словакии запрет будет действовать до конца года.

В то же время Румыния согласилась на компромисс Еврокомиссии по импорту украинского зерна.