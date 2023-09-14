Туреччина розкритикувала Європарламент за заяву щодо санкцій проти РФ

Туреччина розкритикувала доповідь Європейського парламенту, який наполягає на співпраці Анкари з ЄС у запровадженні санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві МЗС Туреччини.

Зовнішньополітичне відомство заявило, що доповідь Європарламенту є збіркою необґрунтованих звинувачень і упереджень і демонструє, що його члени не в змозі виробити правильний стратегічний підхід до ЄС, а також до регіону, де розташована Туреччина.

"Ця доповідь, на жаль, свідчить про те, що члени Європарламенту перебувають у полоні популістської повсякденної політики", – йдеться в заяві.

"У такий критичний період, коли на карту поставлено стабільність і безпеку нашого континенту та відкрито вікно можливостей для пожвавлення відносин між Туреччиною та ЄС, ми вважаємо нераціональним, що ЄП виносить на форуми інші цілі, паралельні переговорам про вступ, які є основою відносин між Туреччиною та ЄС", – зазначає МЗС Туреччини.

На Анкару чиниться все більший тиск з боку ЄС та США, щоб вона приєдналася до санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну. Туреччина відмовляється приєднуватися до будь-яких інших санкційних зусиль, крім тих, що вводить ООН, мотивуючи це тим, що це може ускладнити її спроби посередництва між Києвом і Москвою.

Раніше канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що не може уявити Туреччину членом Євросоюзу, та закликав остаточно припинити заморожені переговори про вступ.

Коментарі Негаммера в інтерв’ю стосувалися нещодавнього заклику глави МЗС Туреччини активізувати процес вступу Туреччини до ЄС і його заяви, що ЄС "не може бути справді глобальним гравцем без Туреччини".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган несподівано (хоча і не вперше за останні роки) повернувся до питання під час переговорів про розблокування вступу Швеції в НАТО – Анкара заявляє, що в обмін на згоду Стокгольм допомагатиме Туреччині у зближенні з ЄС.