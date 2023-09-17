Голова МЗС Німеччини в Нью-Йорку знову закликає до реформи Радбезу ООН

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Сполучених Штатів закликала до "фундаментальних реформ" Організації Об’єднаних Націй, аби вона відображала нинішню ситуацію у світі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на n-tv.

На думку Бербок, ООН потребує реформ, аби її система стала "більш справедливою, інклюзивною та дієздатною". Йдеться зокрема про розширення постійних членів Ради безпеки Організації за рахунок Бразилії, ІндіЇ, Німеччини та Японії.

"Рада безпеки ООН, яка все ще представляє світ ХХ століття, застаріла", – підкреслила голова німецького МЗС, додавши, що лиш у разі операційного оновлення Радбез стане "місцем, де світове співтовариство зможе спільно вирішувати свої проблеми в довгостроковій перспективі".

Для того, щоб сприяти такій модернізації, Німеччина разом із Намібією веде переговори про проведення Саміту майбутнього ООН у 2024 році.

У вівторок розпочинаються загальні дебати на Генеральній асамблеї ООН, в яких візьме участь і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Очікується, що вони стосуватимуться питань глобального миру, міжнародного права, клімату, охорони здоров'я й розвитку, а також прав дівчат і жінок.

Як відомо, до складу Ради безпеки ООН входять п'ять постійних членів – Велика Британія, США, Китай, Росія і Франція – і десять непостійних членів, яких обирають на дворічний термін.

Питання про реформу органу особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.

За даними ЗМІ, США почали розробку пропозиції реформи Радбезу ООН, яка передбачає розширення його складу для кращого представництва регіонів світу, але без надання права вето.